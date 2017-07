Pode ser que não exista momento mais adequado para vencer no Campeonato Brasileiro, mas o Avaí está em instante propício para alavancar a arrancada na Série A e, com isso, deixar para trás a zona de rebaixamento. Não apenas pela confiança em alta da equipe, invicta há três jogos e sem ter a meta vazada. É que a sequência da tabela indica confrontos com adversários em patamar mais próximo do Leão: Coritiba e Bahia.

O Coxa, o primeiro dos rivais no caminho, ocupa a 12ª colocação. Ainda que estejam separados por quatro pontos e os paranaenses tenham orçamento superior, pode ser tido pelos azurras como um oponente em condições semelhantes. Nas últimas cinco participações na Série A, em três o Coritiba brigou pela permanência na primeira divisão. O confronto está marcado para as 21h de quinta-feira, no fechamento da rodada.

O Avaí poderá entrar em campo sabendo que uma vitória – e a continuidade da invencibilidade – o tira ou não da zona de rebaixamento. Porém, se triunfar e não sair, outro rival em nível similar estará pela frente pela escapada do Z-4. Trata-se do Bahia, um dos três clubes que ascenderam à Série A junto com o Avaí.

Dependendo dos resultados desta quarta e de quinta, o duelo no Pituaçu, às 16h de domingo, pode ser um confronto direto, valendo espaço fora da zona incômoda da classificação. Porém, o time do meia Marquinhos vive um jogo de cada vez. Até porque há um compromisso importante antes da viagem a Salvador.

— É jogo após jogo, vamos pensar no Coritiba e não adianta pensar lá na frente. Se não passar pelo Coritiba, não chega, é um rival de cada vez – disse o volante Wellington Simião.

A cada partida, o Avaí tenta seguir invicto e prolongar a boa fase. Até porque depois dos confrontos de seis pontos vai enfrentar o líder Corinthians e o Cruzeiro, ambos na Ressacada.



Acesse a tabela do Brasileirão Série A

Leia mais notícias sobre o Avaí