Capacidade para derrubar os gigantes da classificação, o Avaí já mostrou – a última foi contra o Grêmio. Porém, a presença zona de rebaixamento demonstra que falta algo: vencer na Ressacada. Das três vitórias que a equipe tem no Campeonato Brasileiro, apenas uma foi no campo azul e branco. Porém, essa balança pode ser equilibrada nesta quinta-feira. Às 21h, o Leão encara o Coritiba, no fechamento da 13ª rodada.

Na casa azurra, o Avaí perdeu apenas uma vez, o duelo com o Fluminense. O problema foi a quantidade de empates: três (Vitória, Flamengo e Ponte Preta). Por isso, o Leão tem a segunda pior campanha como mandante. Somou apenas seis pontos, um a menos que o Vitória, o último no quesito. Porém, confiança para mudar os números na Ressacada não falta.

A equipe comandada pelo técnico Claudinei Oliveira vai entrar em campo embalada, como jamais esteve até agora neste Brasileirão. Passou os últimos três jogos sem tomar gols – e sem ser batida. Desta forma, ficou próxima da saída da zona de rebaixamento. Vencer na Ressacada é uma necessidade pelo objetivo. O momento azurra é superior ao dos paranaenses. O Coxa não sabe o que é vencer há sete rodadas.

O Leão terá duas baixas. O volante Luan está lesionado e o centroavante Joel cumpre suspensão pelo cartão vermelho no 2 a 0 sobre o Grêmio. Junior Dutra vai voltar a ser titular – a última vez que isso ocorreu foi na único vitória da equipe em casa, o 1 a 0 sobre o Sport. Outro autor de gol no último domingo, Wellington Simião, tende a ficar com o posto no meio de campo.

O miolo da equipe parece ser a dúvida de Claudinei. Ele volta a contar com o meia Marquinhos em plenas condições. O Galego pode voltar a atuar como titular. Até porque o treinador demonstra que a proposta de jogo do Avaí como mandante pode ser diferente para que o resultado seja melhor do que os 40% de aproveitamento em casa.

— Você tem que saber os momentos para vencer, com cuidados defensivos, e penso que temos que buscar criar mais em casa. O torcedor, por mais que entenda, quer o time propondo na Série A. O Coritiba, apesar do momento ruim, tem grandes jogadores. Vamos dar um passo à frente, ser mais ofensivos e sem abrir mão da consistência da defensiva — disse o comandante azurra.

FICHA TÉCNICA



AVAÍ: Douglas; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Judson, Wellington Simião, Pedro Castro (Marquinhos) e Juan; Romulo e Junior Dutra. Técnico: Claudinei Oliveira

CORITIBA: Wilson; Rodrigo Ramos, Walisson Maia, Márcio e Carleto; Jonas, Matheus Galdezani e Anderson; Rildo, Henrique Almeida e Kleber. Técnico: Pachequinho.

ARBITRAGEM: Raphael Claus, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo (trio de SP)

DATA E HORA: 21h de hoje

LOCAL: Ressacada, em Florianópolis

