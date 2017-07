O Avaí não quer criar raízes na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Das 13 rodadas da competição até o momento, em 11 esteve na área mais incômoda da classificação. Há uma chance ainda que pequena de ficar fora dela depois da 14ª série de jogos do torneio. O Leão encara o Bahia, às 19h de domingo, e uma vitória combinada com outros resultados pode fazer a equipe deixar a área ingrata.

Para isso, terá de vencer os mandantes do Pituaçu, e torcer para que Atlético-PR, Chapecoense e Ponte Preta sejam derrotados e com margem de gols que faça o Leão melhor nos critérios de desempate. Por isso, o confronto ante o Bahia é um dos tantos considerados importantes que os azurras têm pela frente.

— Acho que todos os jogos são importantes, os 38, do primeiro ao último. É o nosso campeonato, temos de viver realidade, é uma briga forte na zona de rebaixamento. Ganhando e torcendo para outro, podemos sair. Acho que temos nos concentrar neste próximo jogo, para voltar, no mínimo, no mínimo, com um empate — disse o atacante Joel, que volta ao time após cumprir suspensão.

As duas rodadas em que não esteve na zona de rebaixamento foram a primeira (empate em casa com o Vitória) e a quarta (quando venceu a primeira na competição, diante do Sport).

