Defesa consistente, contra-ataque rápido e acerto nas finalizações. A estratégia montada pelo técnico Claudinei Oliveira para surpreender o Grêmio na Arena deu certo. Na coletiva de imprensa após a partida, o treinador do Avaí destacou o empenho de todos os jogadores na vitória por 2 a 0 pela 12ª rodada da Série A do Brasileirão. Ele lembrou que a defesa da equipe, muito exigida na partida deste domingo, tem sido eficiente desde o Campeonato Catarinense.

— A gente tem uma formação clara de atacar e de se defender. O importante é que nos últimos nove pontos, fizemos sete. Ganhar fora e empatar em casa dá na mesma, temos que ver histórico da competição. A gente pede um pouco de paciência ao torcedor, que as coisas vão se encaminhar — disse o treinador.

Ciente de suas limitações, o Avaí montou um paredão no campo de defesa. Betão e Alemão não deram espaços ao ataque gremista. Quando o Tricolor conseguiu vantagem, o goleiro Douglas apresentou um cardápio de defesas repleto de alternativas.

— (A vitória) Deve-se ao Douglas, que se destacou mais por causa do pênalti. Deve-se também aos gols, qualidade do Simião na finalização. Simião fez trabalho de finalização durante a semana, fez dez com a esquerda, dez com a direita. Ele foi premiado pelo empenho durante a semana. Estou satisfeito, foi uma grande atuação de todos os atletas, todos colaboraram para que o Grêmio não chegasse na cara do Douglas. Todos colaboraram para a grande atuação do Douglas — salientou Claudinei.

O Avaí volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Coritiba, na Ressacada, às 21h.



Acesse a tabela do Brasileirão Série A

Leia mais notícias sobre o Avaí