Os gols foram de Simião e Júnior Dutra. Mas o dono do jogo é Douglas. O goleiro do Avaí pegou até pênalti na tarde deste domingo na Arena, defendeu chute à queima-roupa, pelo alto e por baixo. Com a vitória, o Leão chegou aos 12 pontos e está na 18ª posição na tabela da Série A do Brasileirão.



O nome do primeiro tempo do jogo na Arena não foi um jogador da casa. Douglas, goleiro do Avaí, foi o dono do campinho. Enquanto o Grêmio teve forças para atacar, principalmente pelo lado direito da defesa do Leão, o goleiro se mostrou seguro e evitou que o placar fosse aberto.

Douglas apresentou o cartão de visitas logo no começo da partida, quando espalmou um chute de longe de Ramiro. Pressionado pelo adversário, o Avaí chegou na área do Tricolor em um cruzamento que Kennemann afastou.

A partir de então, Douglas mostrou porque é um grande goleiro. A segunda boa defesa na Arena foi no chute de Artur, também de fora da área. Os donos da casa pareciam não acreditar no potencial do goleiro do Avaí. Douglas foi testado pela terceira vez em chute forte de Fernandinho.

A primeira boa chance do Avaí saiu de um cruzamento rasteiro da esquerda que nenhum jogador conseguiu alcançar. Se o ataque pouco aparecia, a defesa seguia intacta. Quando a bola sobrou livre para Fernandinho dentro da área, o atacante do Grêmio bateu forte. Douglas, de novo, defendeu.

O Avaí poderia ter surpreendido o Tricolor pouco depois da metade do primeiro tempo. Juan fez boa jogada pela esquerda, o goleiro Leo afastou e, no rebote, Simião pegou mal na bola e mandou alto. Douglas voltou a fazer duas grandes defesas seguidas. Primeiro, espalmou cobrança de falta de Edilson. Uma pancada que o goleiro defendeu de mão trocada. Na sequência da jogada, Barrios ficou livre e teve a chance de abrir o placar. Novamente o goleiro do Leão salvou.

No segundo tempo, Douglas se manteve seguro. Após mão na bola de Simião, o árbitro marcou pênalti. Edílson cobrou no meio do gol. Douglas defendeu. Festa dos jogadores do Avaí com o goleiro.

Goleiro Douglas comemora defesa de pênalti batido por Edílson Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

O Grêmio sentiu o golpe. O Avaí melhorou na partida, insistiu e abriu o placar em um lindo chute de fora da área de Simião: 1 a 0. Uma bola colocada, longe do alcance do goleiro Leo.

Diante de seu torcedor, o Tricolor foi para cima do Avaí. Douglas salvou mais duas vezes e, num contra-ataque, Júnior Dutra marcou o 2 a 0 e fechou o placar. O Avaí volta de Porto Alegre com três pontos na bagagem.

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO: Grêmio: Léo; Edílson (Everton), Pedro Geromel, Kannemann, Cortez; Michel, Arthur (Bolaños), Ramiro; Luan, Lucas Barrios (Lincoln), Fernandinho. Técnico: Renato Gaúcho.

AVAÍ: Avaí: Douglas; Leandro Silva, Alemão, Betão, Capa; Luan (Simião), Judson; Romulo (Júnior Dutra), Pedro Castro, Juan (Willians); Joel. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS: Simião e Joel

ARBITRAGEM: Wagner Reway, auxiliado por Fábio Rodrigo Rubinho e Marcelo Grando (trio do MT).

LOCAL: Arena do Grêmio

Público: 29.268

Renda: 960.304,00

