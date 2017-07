O Avaí perdeu o jogo contra o Coritiba, a invencibilidade – que durou três partidas – e a chance de sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O 4 a 1 em favor dos paranaenses, na Ressacada, ainda foi um balde de água fria na torcida, que esperava um resultado melhor. O goleiro Douglas reconhece que foi uma chance desperdiçada de trazer os azurras da arquibancada mais próximos aos do campo.

— A gente sempre fica muito chateado de perder como mandante, porque o fator casa é importante. Queremos conquistar o apoio da torcida e fazer daqui um diferencial. Saímos chateados por não conseguir manter os bons jogos e também os resultados fora de casa — disse o arqueiro, na saída de campo, à rádio CBN Diário.

Destaque nas duas vitórias da equipe longe da Ressacada, sobre Botafogo e Grêmio, o goleiro falhou no terceiro tento do Coritiba. Douglas reconheceu o erro particular e também o coletivo na goleada sofrida em casa.

— Em casa tivemos que propor, depois do pênalti (primeiro gol), tivemos de nos expor, mas o Coritiba estava inspirado. Nas vezes que chegaram, foram eficientes, contaram com falhas nossas. O gol foi uma bola difícil, campo molhado, eu fui para fazer o certo, mas o movimento técnico não saiu perfeito e tinha um jogador deles atento — analisou.

O próximo compromisso do Avaí será às 19h de domingo. A equipe azurra enfrenta o Bahia, às 19h de domingo, na Fonte Nova. O Leão terá os desfalques de Juan e Judson, suspensos.

