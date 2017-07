A derrota do Avaí para o Coritiba, na última rodada, acabou com a série invicta da equipe no Campeonato Brasileiro e também frustrou o torcedor. Afinal, era uma oportunidade clara que o Leão tinha de deixar a zona de rebaixamento. Porém, os atletas acreditam que em breve surgirá nova chance. Por isso, Joel pede para que os azurras das arquibancadas não desanimem.

— Tem muito campeonato pela frente, o primeiro turno ainda não acabou. Estamos em posição desconfortável, mas temos totais condições de sair desta situação, e só nós jogadores podemos fazer isso. Peço ao torcedor para não ficar cabisbaixo, mas apoiar. Nós também estamos desconfortáveis. Vamos lutar até o final para conquistar o primeiro objetivo, a permanência na Série A — disse o jogador na tarde desta sexta-feira, na reapresentação dos atletas após o revés por 4 a 1 para o Coxa.

Joel volta a estar disponível ao técnico Claudinei Oliveira. O jogador foi obrigado a ficar de fora ante o Coxa por causa de suspensão por ter sido expulso. Ele recebeu dois cartões amarelos na derrota do Leão sobre o Grêmio, no último domingo, que resultou no vermelho. Nesta sexta, em entrevista coletiva, ele demonstrou insatisfação pelas advertências do árbitro Wagner Reway.

— As pessoas que estavam de fora viram um árbitro um pouquinho rígido. Os dois cartões que levei foram da mesma maneira. Da minha parte não teve maldade alguma, foi jogada normal. Infelizmente acontece. O Grêmio estava perdendo de 2 a 0 e o juiz, acho, fez alguma coisa para ganhar uma moral, uma compensação ao torcedor do Grêmio. Já cumpri e vou focar para no domingo conquistar uma vitória — analisou.

No domingo, às 19h, o Avaí encara o Bahia, em Salvador, no Pituaçu.

