Sem vergonha alguma, o Avaí vai definitivamente adotar a postura de jogar fechado e sair em contra-ataques. Foi com atuação desta forma que o Leão conquistou nove dos 13 pontos que soma no Campeonato Brasileiro. O último deles foi no empate em 1 a 1 com o Bahia, fora de casa. O resultado e o desempenho deram ao técnico Claudinei Oliveira a convicção.



O treinador reconhece que não vai agradar com a escolha. Mas acredita que o reflexo na classificação do torneio sustenta plenamente a decisão para lutar contra a zona de rebaixamento.

— Minha formação foi na base do Santos, onde temos que propor o jogo sempre. Mas está mais que provado que a melhor forma de atuar do Avaí é essa, defendendo e fazendo transição. Sei que não é o jogo mais agradável para o torcedor. Agora temos dois grandes adversários na Ressacada (Corinthians, na quarta, e Cruzeiro, no domingo), e esperamos um pouco mais de paciência da torcida, porque são dois grandes clubes. Contra o Flamengo fizemos grande jogo nessa proposta, então vamos mantê-la, lógico que com as linhas um pouco mais adiantas. Vamos seguir nesta proposta de time organizado para fazer gols e ganhar jogos — disse Claudinei.

Com o formato, o Avaí somou pontos nos jogos contra o Vitória (empate), Flamengo (empate), Botafogo (vitória), Grêmio (vitória) e Bahia (empate). Destes, apenas os dois primeiros foram em casa – e o duelo ante o Fla poderia ter sido com triunfo, não fosse a marcação de uma penalidade máxima que foi cancelada depois. Os outros cinco pontos dos 13 foram na vitória sobre o Sport e o empate com a Ponte Preta, ambos em casa.

