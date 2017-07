Treinador aprovou o desempenho da equipe no empate sem gols com o Timão

O Avaí teve chance de sair com a vitória, assim como o Corinthians, no empate em 0 a 0, na Ressacada, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. As oportunidades dos dois lados comprova que o Leão enfrentou o líder do torneio de igual para igual. O treinador Claudinei Oliveira gostou do desempenho em campo. O jogo de marcação e contra-ataque só não deu resultado melhor porque os azurras não venceram.

— Nossa postura foi eficiente. Neste campeonato, quando abrimos mão dela, nos desorganizamos. Quando estivemos mais expostos, deu problemas. Independente das linhas mais altas ou baixas, temos de estar com linhas próximas. O campeonato tem os melhores atacantes do país e temos de estar sempre organizados. Para este jogo não poderia ser diferente. Não poderia abrir mão da nossa característica, ainda mais deixar com que eles jogassem da forma que quisessem – disse o treinador.

Avaí faz bom jogo e segura o líder Corinthians na Ressacada

O jogo reativo, como chama o técnico, rendeu um ponto e deu a convicção para que Claudinei continue a se utilizar dele, adaptando a formação ao adversário. Uma marca da equipe na Série B que está bem clara neste momento do Leão na elite nacional. Os resultados recentes fazem com que o comandante siga com esta forma de atuar, independente dos adversários.

— A forma de jogar, os jogadores sabem. Recebemos novos atletas que vão se adaptando. O Dutra fez um bom jogo na beirada, local que disse não gostar muito de atuar. Ele está jogando bem na beirada, e estamos ajustando isso. Nosso time é montado no decorrer da competição, entendendo a proposta de jogo. Não contratamos quem queríamos no tempo que queríamos. Ainda estamos de olhos abertos no mercado. O problema é encaixe, mas a forma é esta – avaliou.

O Avaí volta a jogar no domingo, novamente na Ressacada. Às 16h, enfrenta o Cruzeiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

