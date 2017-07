O Avaí terá mudanças para o jogo contra o Bahia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Claudinei Oliveira será obrigado a mexer principalmente no meio de campo. Isso porque o volante Judson e o meia Juan estão fora da partida das 19h de domingo, no Pituaçu, por conta de suspensões pelo terceiro cartão amarelo. Ainda, o volante Luan é dúvida para o confronto em Salvador.

O jogador deixou a partida contra o Grêmio, no último domingo, por causa de dores na coxa direita. Nos últimos dias, sequer trabalhou com os companheiros no gramado, por causa do tratamento. Para complicar um pouco mais ao treinador do Leão, há pouco tempo de preparação ao duelo, já que a sexta-feira é reservada à recuperação física dos atletas que atuaram no revés por 4 a 1 para o Coritiba, na Ressacada.

— Sábado a gente viaja, e teremos a ausência de Judson e Juan. Vai ter a volta do Joel, o Luan não sei se vai estar apto. Vamos montar o time sem treinar, por uma dificuldade que temos no nosso calendário — comentou o comandante.

O centroavante Joel retorna de suspensão e tende a forma o ataque com Junior Dutra e Romulo. Se assim for, o meio de campo terá três jogadores: Lucas Otávio, Wellington Simião e Pedro Castro ou Marquinhos.

