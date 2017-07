O empate do Avaí com o Corinthians, na Ressacada, dá para ser comemorado, porque o Leão jogou uma partida aplicadíssima do ponto de vista tático. Fez um grande jogo. Apesar do 0 a 0, a partida foi realmente um jogaço. Foi lance aqui e ali, bola na trave que o Joel meteu, Betão botou uma na trave contra também. Então, o resultado do jogo ficou em aberto até o apito final do árbitro.

O Avaí, apesar de não ter ganho o jogo, deve comemorar o empate, até porque enfrentou o grande candidato ao título, o melhor time do futebol brasileiro na atualizada. O Corinthians não esperava um Avaí tão aplicado e organizado.

Destaque para Júnior Dutra

Júnior Dutra fez uma partida fantástica, na minha opinião o melhor jogador do Avaí. O Corinthians sentiu a ausência do Jadson a partir dos 13 minutos, que saiu contundido. O Avaí encarou de igual, marcou muito, saiu no contra-ataque, exatamente o que fez também o Corinthians.

Então, qualquer um que tivesse feito o gol teria sido legal, porque os dois fizeram uma grande partida, especialmente o Avaí, que diziam que seria preza fácil, que o Corinthians iria golear. O Avaí jogou com a cara dele, atrás, saindo no contra-ataque e fez uma grande partida.



Leia mais sobre o Avaí

Confira a tabela da Série B