A vitória do Avaí na Arena do Grêmio provocou, inclusive, uma ligação do presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, ao do Leão, Francisco Battistotti. Ele agradeceu o resultado que deixou o Rubro-negro na vice-liderança da Série A. Este bom relacionamento pode dar ao clube azurra um ou dois jogadores emprestados para a sequência do campeonato.



Fazendo história

Com o torcedor exagerando e querendo o goleiro Douglas na Seleção (é mole?), a vitória azurra foi daqueles momentos que levam a torcida ao delírio. As contestações estão aí: Junior Dutra é titular absoluto; Joel vai fazer falta no próximo jogo; Romulo continua devendo; Simião não pode ficar fora deste time, e a contusão de Luan pode corrigir esta distorção.

Marquinhos

Para a proposta de jogo contra o Grêmio, o técnico Claudinei Oliveira montou muito bem o time. Em determinado momento do jogo, ele precisou do Marquinhos, mas a expulsão de Joel não permitiu a substituição. Normalmente seria no lugar de Juan, cujo desgaste era notório. Aliás, caiu muito de produção nos últimos jogos, o que indica que Marquinhos será fundamental para quinta-feira contra o Coritiba.



Leia mais:

Comentários de Roberto Alves

Confira a tabela da Série A