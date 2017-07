O Avaí recebe o Corinthians pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro na quarta-feira e a torcida começaram a comprar ingressos para o confronto. Durante toda a manhã desta segunda-feira os torcedores da equipe visitante chegaram a forma fila na secretaria da Ressacada, estádio que sedia o jogo, para a aquisição dos bilhetes. A projeção do Leão é que as entradas para o espaço do Timão estejam esgotadas ainda nesta segunda.

Responsável por coordenar as vendas de ingressos, Maria de Lurdes da Silva aponta que a procura foi tão elevada, inclusa a internet, que até a metade da tarde desta segunda estarão esgotados os 2,7 mil bilhetes disponíveis à torcida do Corinthians.

— A comercialização iniciou às 9h e vendeu bastante. A carga colocada à venda na internet esgotou, cerca de 700 entradas, e desde a manhã é grande o movimento aqui na Ressacada. Acredito que em uma ou duas horas terão acabado — relatou.

A torcida do Avaí, por outro lado, não procura os ingressos disponíveis com tanta avidez. A estimativa é de que a partir desta terça e no dia da partida se eleve a venda dos bilhetes ao espaço dos mandantes.

Os torcedores da equipe visitante pagam R$ 60 para as arquibancadas descobertas – com possibilidade de meia mediante documentos de comprovação. O valor é mesmo para as descobertas destinadas à torcida azurra. Além disso, são comercializadas entradas para as arquibancadas cobertas a R$ 80, para o setor das sociais a R$ 100 e área VIP a R$ 120. Em todos há meia disponível. Crianças que ainda não completaram 12 anos pagam R$ 10 no ingresso.

Mandante, o Avaí ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos. O Corinthians tem 36 e está na liderança.

