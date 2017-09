Com a semana livre para os treinamentos visando o confronto com o Atlético-GO, o Avaí tem jogo-treino marcado para esta terça-feira diante do Brusque. A partida está marcada para as 15h, na Ressacada. O técnico Claudinei Oliveira terá a oportunidade de fazer avaliações sobre o grupo azurra.

A reapresentação do elenco avaiano é tarde desta segunda-feira. Após o empate com o Flamengo, no Rio de Janeiro, o goleiro Douglas e o meia Pedro Castro reclamaram de dores, mas não devem ser problema para a partida contra o lanterna do Campeonato Brasileiro, às 16h de domingo, em casa.

Os titulares realizaram um trabalho de avaliação e na academia. Claudinei Oliveira terá todos os atletas à disposição para o próximo jogo do Brasileirão. O atacante Rômulo está liberado após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Depois da partida diante do Atlético-GO, o Avaí terá dez dias de folga até o confronto com o Vasco, dia 11 de outubro, às 21h45min, na Ressacada.

