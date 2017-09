Técnico Claudinei Oliveira frisa que a meta do Avaí é se afastar cada vez mais do Z-4 e, para isso, precisa somar pontos no Rio

O técnico Claudinei Oliveira mantém a equipe do Avaí que está na ponta da língua do torcedor para o duelo contra o Flamengo, às 19h deste sábado, na Ilha do Urubu. Simião e Joel, que saíram de treino na semana devido ao desgaste, estão recuperados e aptos para jogar. Já o meia Juan, que ficou de fora do empate com o Atlético-MG por causa de um desconforto na coxa, retorna no lugar de Willians.

Preparação física do Avaí é um dos segredos que explicam a reação no Campeonato Brasileiro

Na coletiva de imprensa desta sexta-feira, Claudinei disse que a ideia é não descaracterizar a equipe, pois a manutenção é fundamental para a conquista de pontos no Brasileirão. A meta é afastar ainda mais o Avaí da zona de rebaixamento. Hoje, o Leão ocupa a 13ª posição na Série A, com 29 pontos.

— A gente não pode se acomodar no que já conquistamos, temos que buscar coisas a mais. O Botafogo nos passou na melhor campanha do returno, mas vivemos o melhor início de segundo turno da história e vamos jogar independente do time do Flamengo. Vamos manter nossa fórmula de jogo e, se perdermos, que seja porque o adversário foi melhor e não por sairmos da nossa característica — destaca o técnico.

O time do Avaí para o duelo com o Flamengo terá Douglas; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Judson, Simião e Pedro Castro; Juan, Junior Dutra e Joel.

— Vamos rodada a rodada, algumas vezes ganhamos e não saímos do lugar. Na última, ganhamos uma posição com um empate, mas temos que estar com o alerta ligado. Não vencendo no Rio, podemos voltar para a zona de rebaixamento, então temos que conseguir pelo menos o empate e independente da rodada seguir fora. O segredo agora é não voltar para a zona de rebaixamento, não podemos deixar para fazer as coisas lá na frente — enfatiza Claudinei.

Leia outras notícias sobre o Avaí

Acesse a tabela da Série A do Brasileirão