Com Joel no comando de ataque, Avaí faz treinamento coletivo no gramado da Ressacada nesta quinta-feira

O Avaí que vai ser enfrentar o Flamengo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, não terá surpresas na escalação. Foi o que indicou o técnico Claudinei Oliveira, em treinamento realizado na manhã desta quinta-feira. No gramado da Ressacada, ele utilizou a equipe-base completa na primeira parte do treino coletiva. Na segunda, tirou alguns jogadores e fez experimentos.

O meia Juan, que ficou de fora da última partida por veto do DM, treinou normalmente. A formação do Avaí no trabalho coletivo teve: Douglas; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Judson, Wellington Simião, Pedro Castro e Juan; Junior Dutra e Joel. Na segunda parte, entraram Marquinhos, Luanzinho e Willians nas vagas de Joel, Simião e Dutra, respectivamente. Kozlinski foi para o gol.

Na terceira parte, a final, todos os titulares ficaram de fora. O Avaí ainda faz treino apronto na manhã desta sexta antes de enfrentar o Flamengo. No dia seguinte, às 19h, a equipe azurra encara os cariocas na Ilha do Urubu.

Leia outras notícias sobre o Avaí

Acesse a tabela da Série A do Brasileirão

Alemão é um dos 11 titulares e vai estar em ação em duelo no rio de Janeiro Foto: Jorge Daux / Avaí FC