Expressão em inglês que indica a autoria de três gols pelo mesmo jogador em uma partida, o Avaí tenta fazer o seu hat-trick de uma forma diferente: vencer o terceiro adversário rubro-negro de forma seguida e fora de casa. O Vitória e o Sport foram os batidos nos últimos dois jogos como visitante. Neste sábado, às 19h, o Leão tenta passar pelo Flamengo, na Ilha do Urubu, e conseguir mais uma vitória longe de seus domínios.

Neste returno de Campeonato Brasileiro, os azurras atuaram duas vezes como visitante e se deram bem. Nos dois jogos, em Salvador (BA) e Recife (PE), a equipe venceu por 1 a 0, ambos com o tento do triunfo anotado pelo atacante Junior Dutra, o artilheiro do time na competição, com seis gols marcados. E a sequência triunfal do Avaí sobre rubro-negros mandantes poderia ser maior no campeonato.

Antes do jogo contra o Vitória, o oponente fora de casa foi o Atlético-PR e o Leão perdeu pelo placar de 5 a 0 – o maior revés do conjunto azul e branco na competição e na temporada. No entanto, a goleada sofrida em Curitiba (PR) foi a última derrota do Avaí no Campeonato Brasileiro. Desde então, foram seis partidas que terminaram com três vitórias e três empates (cinco gols marcados e dois sofridos). A maior sequência invicta na temporada foi no primeiro semestre, de 10 jogos entre Catarinense e Copa do Brasil.

Para deixar o Z-4 ainda mais para trás

Após 17 rodadas no campeonato, há duas o Avaí vive fora da zona de rebaixamento. Ainda que esteja na 13ª colocação, são apenas dois pontos do São Paulo (17º), que está no Z-4. Um único e suficiente motivo para fazer com que o técnico Claudinei Oliveira evite relaxamento por parte da equipe no jogo e neste momento do Campeonato Brasileiro.

– Vamos rodada a rodada. Algumas vezes ganhamos e não saímos do lugar. Na última, ganhamos uma posição com um empate, mas temos que estar com o alerta ligado. Não vencendo no Rio, podemos voltar para a zona de rebaixamento. Então, temos de conseguir pelo menos o empate. O segredo agora é não voltar para o Z-4 – avisa o comandante.

Sem problemas de lesão e suspensão, o técnico vai usar a equipe-base, a que o torcedor conhece, para iniciar o duelo. Durante a semana de preparação, o volante Wellington Simião e o atacante Joel foram poupados de alguns trabalhos para que estivessem nas melhores condições para o duelo que vale a terceira vitória seguida fora de casa.

Ficha técnica

Flamengo: Alex Muralha, Rodinei, R. Vaz, Rhodolfo e Renê; M.Araújo, Mancuello e Geuvânio; Matheus Savio, Gabriel e Paquetá. Técnico: Reinaldo Rueda.

Avaí: Douglas; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Judson, Simião, Pedro Castro e Juan; Junior dutra e Joel. Técnico: Claudinei Oliveira.

Arbitragem: Cláudio Silva, auxiliado por Cleriston Rios e Fabio Pereira (trio do SE e TO).

Data e horário: neste sábado, às 19h

Local: Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro.

