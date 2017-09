O Avaí inicia na quinta-feira a comercialização dos ingressos para o duelo contra o Atlético-GO, às 16h de domingo, na Ressacada. Os valores variam de R$ 20 até R$ 80. Em alusão ao Dia das Crianças, em 12 de outubro, crianças até 12 anos não pagam. Além disso, segue a promoção de 50% de desconto para sócios e torcedores com a camisa do clube. Idosos e estudantes pagam meia-entrada.

Quinta e sexta, os bilhetes podem ser adquiridos na secretaria do clube, entre 9h às 18h, e no sábado, das 9h ao meio-dia. Domingo, as bilheterias abrem às 9h. Os portões da Ressacada serão abertos às 14h.

O Avaí ocupa a 15ª posição, com 30 pontos, na tabela do Campeonato Brasileiro e precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Já o Atlético-GO é o lanterna da competição, com 22 pontos.

