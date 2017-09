Com a participação do lateral-direito Maicon e do meia Marquinhos, o Avaí ficou no empate sem gols com o Brusque. O jogo-treino foi realizado no CFA, ao lado da Ressacada. A equipe azurra chegou a criar boas oportunidades, mas parou no goleiro Dida. A atividade serviu para que o técnico Claudinei Oliveira observasse atletas que tem atuado pouco nos jogos ou não têm sido relacionados.

O Avaí iniciou o teste com Kozlinski; Maicon, Aírton, Gustavo e João Paulo; Lucas Otávio, Luanzinho e Marquinhos; Willians, Romulo, Lourenço. Na segunda parte da atividade, o técnico do Leão trocou a equipe, que teve Vitor; Gustavo Geladeira, Maurício, Salazar e Lovati; Ferdinando, Caio Cesar e Urueña; Alyson, Devid e Gustavo Santos.

Já o Brusque atuou com Dida; João Carlos, Alyson, Maurício e Ronaell; Mineiro, Eurico, Luizinho e Jean Dias; Carlos Magno e Júnior Timbó. A equipe está em preparação para a disputa da Copa SC.

Os titulares do Avaí, que atuaram no empate em 1 a 1 com o Flamengo, fizeram atividades de menor intensidade. Nesta quarta-feira, com todo os jogadores, o técnico Claudinei Oliveira começa a preparar a equipe que vai enfrentar o Atlético-GO, às 16h de domingo, na Ressacada.

* Com informações da Rádio CBN Diário

