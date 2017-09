O Avaí venceu o Vitória e o Sport fora de casa neste returno de Campeonato Brasileiro e busca mais um triunfo como visitante e sobre rubro-negros. O Leão vai enfrentar o Flamengo, às 19h de sábado, na Ilha do Urubu. O atacante Junior Dutra vai estar em campo para ajudar a equipe a alcançar o que chamou de "hat-trick", em entrevista coletiva após o treinamento na manhã desta quinta-feira.

O termo em inglês utilizado para o terceiro gol do mesmo jogador em uma partida foi empregado pelo jogador para a terceira vitória seguida fora de casa e contra um time que tenha o vermelho e preto como cores principais.

— Vamos fazer um hat-trick, quem sabe. Vamos lá. Está ai, e os desafios estão para quem acredita. Se pudermos vencer o terceiro rubro-negro, que ótimo. Eu acredito — disse o artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro, com seis gols.

As duas vitórias sobre rubro-negros neste returno de Brasileirão contaram com a marca do atacante. Ele foi o autor dos tentos do Avaí nas duas partidas, ambas com o placar de 1 a 0. Centroavante de ofício deslocado para as beiradas no esquema do técnico Claudinei Oliveira, mantém o faro de gols apurado.

— Todos os meus gols foram de atacante, só estou jogando aberto. Não tem gol de ponta, driblando pelo meio. Estou jogando na função por opção de treinador, mas ainda dentro das minhas caraterísticas. Tenho usado o que tenho de bom, vindo de trás. Mas acho que não mudou muito. Tenho aparecido como surpresa, mas tem de estar bem fisicamente para que isso ocorra.

