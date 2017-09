Pelas redes sociais, o Avaí lançou um desafio bem humorado ao comentarista Alê Oliveira, do canal Esporte Interativo. Como o profissional de televisão tem por hábito lançar seus "decretos" de fim de semana todas as sextas-feiras, o Leão pediu um "Decreto Avaiano". E ainda deu sugestão de texto para Alê. Confira a seguir.

Me chama de Junior Dutra e corre pro meu abraço.

Me chama de zaga do Leão e vamos marcar algo.

Hoje estou igual ao Douglas, pegando tudo! pic.twitter.com/EpweVJppvm