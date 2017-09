Correr muito, correr certo e correr pelo companheiro. Solidariedade em campo atrelada à potência. Essa é a fórmula aplicada pelo Avaí desde o início do Campeonato Brasileiro, mas que agora dá resultado. O time azurra tem a segunda melhor campanha do returno da competição – perdeu o posto de primeiro no aspecto para o Botafogo, na última rodada – e assim conseguiu deixar a zona de rebaixamento da competição. Uma palavra resume o segredo para sair da área ingrata após 18 rodadas (quase um turno inteiro): comprometimento.

Não há termo mais adequado, porque é o mais utilizado pelo preparador físico Jaelson Ortiz para explicar o que parece ser o novo Avaí aos olhos dos rivais, porém o mesmo de sempre aos seus olhos e demais integrantes da comissão técnica. Responsável por fazer com que a equipe corra em campo, dá peso à palavra. O resultado alcançado neste returno é fruto do que parece ser o combustível dos jogadores: a entrega.

– É um conjunto de fatores que tem propiciado que a equipe atue como tem atuado. A organização e a equipe correndo de forma correta em campo são diferenciais. Os atletas são muito disciplinados para fazer o que o Claudinei tem pedido, para cumprir funções que fisicamente são difíceis e que necessita de comprometimento do atleta e também do conjunto. O perfil dos nossos atletas é diferenciado, porque são muito comprometidos com o nosso objetivo no ano – descreve o preparador.

Assim como os jogadores em campo, comprometidos uns com os outros, Ortiz reconhece que não está sozinho na tarefa de fazer do Leão veloz e resistente dentro das quatro linhas. Seu trabalho é impactado por outros setores do clube, e é a atividade conjunta com fisiologia, departamento médico e nutrição, por exemplo, que desemboca em resultados diretos, conquistados pelos atletas.

– Com perfil mental dos atletas, que é perfeito, determinado e unido, fica ótimo. Nosso ambiente é maravilhoso, os atletas se comprometem com os pedidos da comissão. Assim toda a equipe tem rendimento diferenciado. Tudo que é solicitado, é feito e da melhor forma possível – garante.

Entrosamento de longa data

Ortiz é parte integrante de uma comissão técnica que trabalha em harmonia. Assim como os profissionais da fisioterapia, departamento médico e fisiologia a serviço da equipe principal estão no clube há período longo, o preparador físico atua há 10 anos na Ressacada. Diferente de outros times, em que o responsável pelo condicionamento dos atletas muda conforme a troca de treinador, o Avaí apostou no preparador de 33 anos e tem membros de comissão técnica ainda mais integrados.

Quando o técnico Claudinei Oliveira foi contratado, há um ano, ainda que seja o principal homem deste grupo, era só mais uma peça da comissão. Foi simples agregá-lo ao time que molda o Leão.

– O segredo é a parceria, o trabalho multidisciplinar que temos feito. A preparação física é apenas uma parte da engrenagem – atesta Jaelson, que recentemente apresentou trecho de sua tese de doutorado no European Congress Sports Science (Congresso Europeu de Ciência Esportiva), o mais importante do meio, em Dusseldorf, na Alemanha.

