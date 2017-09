Para o técnico Claudinei Oliveira, jogador do Flamengo teve sorte no chute que decretou o empate com o Avaí

A fase do Avaí é tão boa que o técnico Claudinei Oliveira saiu da Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro, lamentando o empate com o Flamengo por 1 a 1. É que o Leão fez mais uma atuação dentro das suas possibilidades, com forte marcação e saídas rápidas para os contra-ataques. O time surpreendeu o Rubro-negro com gol de Pedro Castro ainda no primeiro tempo e só cedeu o empate na etapa final, depois de muito insistência do adversário.

— Estou lamentando o empate, acho que podíamos ter vencido. Tivemos chances, fizemos o Diego Alves trabalhar. Não foi o jogador de rebote que fez o gol, era o que estava para evitar o nosso contra-ataque. Teve um chute de rara felicidade, com o pé esquerdo que não é o dominante. Foi mais mérito dele do que falha nossa — salienta o treinador.

Avaí segura o Flamengo e traz um ponto do Rio de Janeiro

Claudinei ainda observou evolução do Avaí em relação ao último jogo, o empate com o Atlético-MG na Ressacada. O técnico disse que ficou satisfeito com o rendimento da equipe no Rio de Janeiro.

— Os atletas estão se doando ao máximo, temos uma ideia de jogo, a gente passou para eles, eles abraçaram a ideia e as coisas têm sido positivas. Independente do adversário, independente se dentro ou fora de casa, temos uma maneira de atuar muito definida, com o time compacto, diminui o espaço entre linhas, e temos a transição boa. Hoje tivemos boas tomadas de decisões nas transições e poderíamos até ampliar, mas não dá para achar ruim empatar com o Flamengo fora de casa. Independente se time A ou time B, a maioria dos jogadores que jogaram contra nós teriam espaço no nosso elenco, isso mostra a qualidade que o Flamengo tem — resume.

O Avaí tem a semana para treinar. O próximo compromisso da equipe é em casa, no próximo domingo, às 16h, contra o Atlético-GO.

