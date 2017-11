Não bastasse a combinação de resultados negativos aos adversários, o Avaí tem uma série de adversidades para enfrentar no último e decisivo jogo no Campeonato Brasileiro. Pressão, desgaste, tabus e desfalque são adversidades que a equipe azurra terá no duelo contra o Santos, na Vila Belmiro. O Leão precisa vencer o confronto das 17h de domingo, fora de casa, e torcer para que dois de três rivais não consigam ganhar – Coritiba, Sport e Vitória.

Enumeramos e explicamos as barreiras no caminho do Avaí. Confira:

Desfalque

O Avaí não poderá contar com o volante Judson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O jogador é homem de confiança e o protetor do sistema defensivo. Ele só não disputou quatro partidas da equipe no Campeonato Brasileiro. Outro nome de consenso na escalação, Junior Dutra corre risco de seguir de fora. Ele é dúvida por causa de lesão na coxa esquerda.

Pressão

Por mais que jogadores experientes ou comissão técnica tentem minimizar o peso que a partida contém, o duelo deste domingo tem, sim, o rótulo de “jogo do ano” para o clube – até porque entrou o ano com a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro como a meta maior.

Influência externa

Não bastasse a pressão da vitória, os placares dos outros jogos podem influenciar os jogadores do Avaí dentro de campo. Principalmente se o Leão não estiver na frente do placar e a combinação de resultados não sejam favoráveis para a continuidade da equipe azurra na elite do futebol nacional.

Ganhar do Santos como visitante

Nos cinco jogos com mando do Santos no Campeonato Brasileiro, o Avaí não venceu. Houve diferentes locais das partidas, além da Vila Belmiro, mas o saldo é de três derrotas e dois empates na casa do Peixe, sendo que as igualdades foram em 1974 e 2009. O último confronto na casa santista terminou em 5 a 2 para os alvinegros.

Desgaste da defesa

Alemão e Betão foram a dupla de confiança do torcedor. E também por isso são os jogadores com maior desgaste da temporada. Dos 62 jogos do Leão em 2018, Betão foi o atleta de todo o elenco que mais atuou, em 57 confrontos. Alemão é o segundo, com apenas duas partidas a menos. Têm entrosamento, e não podem sentir o cansaço no último compromisso do ano.

Claudinei Oliveira busca a primeira vitória sobre o Santos em Brasileirões Foto: Leo Munhoz / Diário Catarinense

Desafio na área técnica

Somente em partidas do Campeonato Brasileiro, esta será a terceira ocasião em que o técnico Claudinei Oliveira confronta o time que o formou como treinador – com praticamente cinco anos em times de base do clube. Nos dois outros jogos, foram dois empates: 1 a 1 em 2014 (Atlético-PR) e 0 a 0 na partida entre as equipes no primeiro turno deste Brasileirão.

Sonhada terceira vitória seguida

Neste Campeonato Brasileiro o Avaí teve apenas uma oportunidade de alcançar três triunfos seguidos. Depois de vencer Chape e Sport, empatou com o Atlético-MG. Em toda a temporada, o Leão conseguiu o feito no Catarinense. Na campanha que rendeu vaga antecipada para as finais, bateu Metropolitano, Tubarão e a própria Chape.

