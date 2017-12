O Avaí tem mais um reforço confirmado para a temporada 2018. Nesta sexta-feira, por meio de postagem no Twitter, o Leão da Ilha confirmou a contratação do meia argentino Alejandro Martinuccio, de 30 anos.

Essa será a segunda passagem do jogador pelo futebol de Santa Catarina. Até março de 2017, Martinuccio era atleta da Chapecoense. O último clube dele foi o Nueva Chicago, da Argentina, onde fez seis partidas e marcou dois gols.

Além do Verdão do Oeste, o argentino também defendeu, no futebol brasileiro, outros três clubes: Fluminense, Cruzeiro e Coritiba. Ele ainda acumula passagens pelo Peñarol, do Uruguai, e Villarreal, da Espanha.

Martinuccio se junta ao também meia André Moritz, confirmado nesta semana, como reforços do Avaí para 2018. Além deles, o atacante Rafinha, que chegou a ser conhecido como "novo Neymar" no Flamengo, tem pré-contrato assinado com o time.

O argentino se apresenta junto aos demais reforços do Leão da Ilha na próxima quarta-feira, dia 3 de janeiro, quando vai começar os trabalhos para a estreia do Catarinense, no dia 17, às 20h30min, fora de casa, contra o Inter de Lages.

