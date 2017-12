Dutra tem possibilidade de estar em ação diante do Santos, no domingo

O Avaí tem chance de contar com o retorno de Junior Dutra à escalação para o último e decisivo jogo no Campeonato Brasileiro, às 17h deste domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro. O atacante apareceu entre os titulares em parte do treinamento coletivo realizado na manhã desta sexta-feira, no gramado da Ressacada. O técnico Claudinei Oliveira apontou que o jogador não está plenamente recuperado de lesão muscular na coxa esquerda e vai aguardar as próximas horas.

Dutra começou a manhã fazendo atividades diferentes em relação aos demais companheiros. Porém, na segunda parte do treinamento coletivo, ele entrou na vaga de Luanzinho e fez dois gols enquanto em campo. Um indicativo que pode, inclusive, ser uma opção para o decorrer do duelo na Vila.

Claudinei confirmou que Simião entra na vaga do suspenso Judson. O time do começo do trabalho teve: Douglas, Maicon, Betão, Alemão e João Paulo; Simião, Pedro Castro e Marquinhos; Luanzinho, Lourenço, Maurinho. Na segunda parte, além da entrada de Junior Dutra, o treinador colocou Airton no posto de Lourenço para formar um trio na zaga.

Após os testes, o comandante azurra deve definir a equipe e trabalhar jogadas específicas no apronto marcado para a manhã de sábado.

