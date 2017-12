Capitão e ídolo da torcida avaiana, o meia Marquinhos foi o último jogador da equipe a deixar o campo da Vila Belmiro na noite deste domingo (03), após o empate e rebaixamento do Leão da Ilha. O jogador desabafou para os repórteres e falou sobre a campanha de 2017. Durante a entrevista, ele destacou a luta do clube para se manter na primeira divisão.

— A gente lutou até o fim. Faltou aproveitar as oportunidades, mas não vamos colocar a culpa nessa partida. Saímos de cabeça erguida. Sabemos que machuca bastante para o torcedor, mas esse ano a gente cai com os pés no chão, sabendo que optamos por pagar o que devemos para botar o clube em dia.

Sobre a partida contra o Santos, Marquinhos salientou que o Avaí jogou de igual para igual contra um adversário que disputava o título do Brasileirão.

— Agora vamos levantar a cabeça, porque o mundo não vai acabar. Vamos voltar para a Série B e brigar com dignidade para voltar. É doído, o pessoal vai estar triste amanhã, mas é vida que segue e o pensamento em 2018. Heróis também perdem, heróis também morrem, mas esse clube mostrou hombridade.

Por fim, o ídolo agradeceu a torcida avaiana, que apoiou o time durante todo o ano na Ressacada e prometeu que o clube vai sair de 2017 mais fortalecido.

— Obrigado por acreditar nesse grupo e entender as dificuldades e que o clube só existe por causa deles.