Catarinense, Copa do Brasil e Série B. O Avaí conhece os desafios que terá no calendário do próximo ano, mas ainda não quais os atletas e que irá comanda-los nos compromissos de 2018. Não há planejamento delineado porque o clube está em compasso de espera. Está no aguardo das eleições, com votação marcada para o sábado.

O presidente em exercício, Francisco Battistotti, freou o plano por causa do pleito. O superintendente de esporte, Joceli dos Santos, aguarda para as tratativas com atletas que estão nos planos do clube para renovarem contratos para a próxima temporada. O técnico Claudinei Oliveira também espera. Tem o desejo de ir para a terceira temporada com o clube azurra. No entanto, acredita que a continuidade não está atrelada apenas ao desejo da presidência, independente de quem esteja no posto.

— As coisas se ajeitam ao seu tempo. Não estamos descartando a permanência, mas tem que esperar a repercussão. Queremos ficar em lugar que sejamos benquistos, não sou movido a dinheiro. Mas depende de como o torcedor encarou, será que o torcedor quer o Claudinei? — perguntou-se o treinador, após o rebaixamento em Santos, no último domingo.

São duas chapas inscritas nas eleições. Francisco Battistotti busca seguir no cargo a partir da primeira eleição direta do clube. A outra é encabeçada por Alexandre Lapagasse da Silveira. Todos os sócios com pelo menos um ano de associação e pagamentos em dia podem votar no pleito neste sábado, entre 9h e 18h, na Ressacada. Quase 5 mil associados estão aptos a votar.

Leia mais notícias do Avaí

Acesse a tabela da Série B