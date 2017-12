O Avaí precisa vencer o Santos, no duelo das 17h de domingo, e torcer por resultados negativos de adversários diretos pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Entre Coritiba, Sport e Vitória, pelo menos dois não podem ganhar seus jogos para que o Leão consiga fica na elite nacional. Porém, o técnico Claudinei Oliveira não quer que o desempenho dos rivais neste domingo influencie no andamento em campo. O treinador pede para que o Leão esteja direcionado apenas ao compromisso na Vila Belmiro.

— Temos que focar no nosso jogo. Precisamos fazer 45 pontos, e único resultado que temos é a vitória. Temos de brigar pela nossa vitória. Não adianta ficar preocupado com os outros jogos, pois isso reflete no nosso rendimento. Às vezes começam a ter resultados que não te favorecem e o jogador baixa a guarda, e não podemos deixar para que isso aconteça. É melhor não termos sucesso ganhando nosso jogo e com os resultados que não nos ajudem, do que ter os resultados favoráveis e nós não fazermos nossa parte. O fundamental é fazer nossa parte para sair da competição de cabeça erguida — comentou o comandante azurra.

Ao longo do torneio, o Avaí passou 31 rodadas na zona de rebaixamento. Conseguiu reagir no começo do segundo turno, sofreu queda de rendimento, e está desde a 31ª rodada dentro do Z-4. A última chance para sair e ficar na elite é neste domingo. O técnico Claudinei Oliveira vai tentar deixar que o peso do duelo não interfira no desempenho dos atletas em campo.

— Temos de valorizar o fato de chegarmos na última rodada com a possibilidade de não cair, não estamos indo jogar um jogo à toa, para cumprir tabela. Mas sem pilhar muito, às vezes você pilha demais o jogador, ele leva para outro lado, dá um pontapé em alguém, um cotovelada, é expulso, você fica com um a menos porque você pilhou demais o jogador. A importância do jogo por si só já faz com que eles entrem ligados, nível de concentração lá em cima, muito atentos principalmente no início do jogo que é o mais importante — disse Claudinei.

Leia mais notícias do Avaí

Acesse a tabela da Série B