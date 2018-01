Com um futebol seguro, eficiente e decisivo, o Avaí deu mais um passo na busca do inédito título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Leão eliminou o Corinthians ao vencer, por 2 a 0, na noite desta terça-feira, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pelas oitavas de final. Rael, em cobrança de pênalti no primeiro tempo, e Alisson, em contra-ataque fatal na etapa final, fizeram os gols do atual campeão catarinense sub-20.

O Avaí chegou à quinta vitória em seis jogos na atual Copa SP. O único empate foi na fase anterior, quando eliminou o RB Brasil nos pênaltis. Nas quartas de final, o Leão terá pela frente o Flamengo. O time carioca tem a mesma campanha dos catarinenses e, também nesta terça-feira, passou pelo Audax-SP ao fazer 1 a 0, em jogo na Arena Barueri. O duelo que vale um lugar na semifinal deve acontecer na sexta-feira. Se avançar, o time azurra vai igualar sua melhor campanha na competição, pois em 2009 chegou à semifinal.

Leão passa pelo maior campeão da Copa SP

Com o apoio da torcida em Araraquara, o Corinthians pressionou o Avaí, mas não conseguiu mostrar com bom desempenho o porque tem 10 títulos da Copa SP e é o maior campeão. O Timão até criou boa oportunidade aos 24 minutos, mas Samuel cabeceou para defesa de Léo Lopes. Aos 26, o Avaí teve um pênalti a seu favor. Caio Paulista foi derrubado dentro da área por Lucas Minele. Na cobrança, Rael venceu o goleiro Filipe: 1 a 0.

O Leão chegou perto de ampliar aos 29. Rael mais uma vez levou perigo ao chutar com força, mas desta vez parou no arqueiro do Timão. No fim, Rafael Bilu quase empatou para o Timão. O corintiano arriscou de fora da área, e a bola foi pela linha de fundo.

Em vantagem no placar, o Avaí se defendeu para não sofrer o empate e soube explorar com maestria o contra-ataque no segundo tempo. Aos 10 minutos, Alisson aproveitou a falha da zaga, avançou sozinho, driblou Filipe e ainda parou antes de finalizar para fazer 2 a 0.

O Corinthians foi para o tudo ou nada, mas esbarrou na pontaria descalibrada dos atacantes ou nas boas defesas de Léo Lopes. Em uma delas, Oya chutou de fora da área e o arqueiro segurou firme. O Avaí manteve a postura defensiva e buscando os contra-ataques até vibrar com o apito final e, consequentemente, a classificação.

