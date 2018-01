Apesar de tratar o assunto com cautela, o Avaí tem tudo muito bem encaminhado com o goleiro Rubinho, de 35 anos, para a temporada 2018. Nesta semana, o arqueiro estará em Florianópolis para assinatura de contrato e, assim, ser oficializado como mais um reforço.

Experiente, o camisa 1 estava no Genoa, da Itália. Revelado pelo Corinthians, em 2001, Rubinho foi vendido para o Hellas Verona, em 2004. Desde então, ele trilhou carreira na Europa, passando por clubes como Palermo, Torino e Juventus, todos do futebol italiano.

Rubinho deve se apresentar ao Avaí na próxima quinta-feira para a realização dos testes físicos e exames médicos. Ele chega para a vaga de Douglas, que retornou ao Corinthians depois do término do empréstimo e do bom desempenho no Campeonato Brasileiro.

Assim, o Avaí completa o trio de goleiros para 2018. Além de Rubinho, o time também conta com Mauricio Kozlinski, como reserva imediato, e o jovem Léo Lopes, que será o titular da azurra na Copa São Paulo de Futebol Júnior durante o mês de janeiro.

A estreia do Avaí no Campeonato Catarinense acontece no dia 17, às 20h30min, fora de casa, contra o Inter de Lages.

