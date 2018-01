Após eliminar o maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma bela atuação, o Avaí viu o sonho de conquistar o torneio ser encerrado na noite desta sexta-feira. Na Arena Barueri, em Barueri, o Leão perdeu para o Flamengo, por 1 a 0, e foi eliminado nas quartas de final. Vitor Gabriel, aos 27 minutos do primeiro tempo, aproveitou falha de Rael ainda no campo de ataque azurra, avançou e marcou o único gol do confronto.

A Portuguesa será a adversária na semifinal, segunda-feira, às 17h, em local ainda não definido pela FPF. Nesta sexta, a Lusa eliminou o Palmeiras. Após empate, por 1 a 1 no tempo normal, os lusitanos fizeram 3 a 2 nos pênalti, no Pacaembu, onde será a final do torneio, no dia 25, aniversário de 464 anos da cidade de São Paulo. Na outra semifinal, o São Paulo pega o Internacional. O jogo também acontece na segunda-feira, mas às 20h, na Arena Barueri.

Campeão catarinense sub-20 em 2017, o Avaí se despede da Copa São Paulo com uma boa campanha. A derrota para o Fla foi a primeira em sete partidas no torneio deste ano. Ainda foram cinco vitórias e apenas um empate. O Rubro-Negro ainda confirma a fama de algoz dos azurras, pois na Copa do Brasil Sub-20 do ano passado eliminou o time na semifinal.

Erro fatal do Leão e golaço do Fla

O Fla criou as melhores chances no primeiro tempo, soube controlar o Leão e conseguiu, em um golaço de Vitor Gabriel ficar, em vantagem. A primeira chegada do Rubro-Negro foi logo aos dois minutos. Bill chutou cruzado, e a bola foi pela linha de fundo. Aos 16, o Avaí chegou com Santarém, que pedalou dentro da área e bateu rasteiro para defesa de Yago.

Vitor Gabriel, aos 25, arriscou de longe e Léo Lopes espalmou. Aos 27, o atacante fez um golaço. O Avaí tinha o escanteio, mas Rael errou no rebote e armou o contra-ataque do Flamengo. Vitor Gabriel disparou, deu o drible da vaca em Marcinho no meio de campo, invadiu a área azurra e bateu no ângulo: 1 a 0. Aos 30, porém, Santarém perdeu a chance do empate e cabeceou por cima mesmo debaixo da trave e com o gol aberto.

A segunda metade do pique de Vitor Gabriel e a grande conclusão do atacante para abrir o placar em Barueri. O ângulo exclusivo da FLA TV! #GarotosDoNinho pic.twitter.com/kf9t5rZtoc — Flamengo (@Flamengo) 20 de janeiro de 2018

Polêmica e fim do sonho

Logo no começo do segundo tempo um lance polêmico. Ramon foi derrubado por Luiz Henrique dentro da área do Fla, e o árbitro deu o pênalti para o Avaí. Minutos depois de consultar o auxiliar, a penalidade foi anulada e foi marcado impedimento do atleta azurra. O Leão, porém, não desistiu, e Rael seguiu tentando se redimir da falha. Aos quatro, ele chutou de fora da área e levou perigo. Aos 13, quase fez o gol ao se atirar de carrinho na bola.

Rael deixou o jogo aos 24. E o Avaí passou a criar menos lances de perigo ao Fla na tentativa de empate. O time carioca até conseguiu deixar o campo de defesa em alguns momentos e, ainda, quase ampliou o placar. Aos 36, Wendel escapou pela direita e fez o cruzamento, mas Vitor Gabriel não alcança. Aos 44, Yuri deixou Vitor Gabriel de frente para Léo Lopes e ele chutou cruzado para defesa do camisa 1. Aos 46, Ramon cobrou falta e parou em Yago.

