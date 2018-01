O Avaí venceu o Itapirense e está na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta sexta-feira, no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira (SP), o Leão ganhou dos donos da casa por 3 a 2 para seguir na competição. A equipe azurra vai enfrentar o RB Brasil na terceira fase. A Federação Paulista de Futebol ainda vai confirmar o horário da partida, prevista para o domingo.

Passados nove voltas do ponteiro, o Avaí abriu o placar com Alisson. A vantagem sobre o time do interior paulista foi aumentada cinco minutos depois. Santarém fez jogada individual e encontrou o fundo das redes. Com o jogo controlado, o Leão aumentou a fatura aos 10 do segundo tempo. Santarém anotou seu segundo tento no confronto.

A equipe mandante do estádio Francisco Vieira descontou aos 20 da etapa complementar, com Danilo. O gol deu ânimo ao Itapirense, que descontou com Matheus Almeida aos 37 minutos. O Leão segurou a pressão e o resultado nos instantes finais para garantir o avanço à terceira fase da Copinha.

