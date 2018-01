Com gols de Allison e Rael, o Avaí venceu o São José-RS, por 2 a 1, e garantiu classificação antecipada à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Douglas fez o gol do Zequinha. O confronto aconteceu na tarde deste domingo, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, no interior de São Paulo, pela segunda rodada do grupo 20.

No primeiro tempo, o Avaí soube aproveitar a chance logo aos 12 minutos, com Allison, para ficar em vantagem. Depois disso, o time azurra se controlou e não permitiu a reação do São José. Na etapa final, aos quatro minutos, Rael cobrou falta por cima da barreira e ampliou. O Leão ainda teve uma bola na trave e sofreu o gol, de cabeça, aos 42.

Com a vitória, o Avaí chegou seis pontos e lidera de forma isolada o grupo 20 e na pior das hipóteses já garantiu a vice-liderança da chave. O Red Bull Brasil, que perdeu para o Leão na estreia, se reabilitou ao fazer 3 a 2 sobre o Paulista, e é o segundo colocado, com três pontos, bem como o São José-RS. O time de Jundiaí, sem pontuar, está na lanterna.

Atual campeão catarinense sub-20, o Avaí tenta confirmar os 100% de aproveitamento na primeira fase e, de quebra, a liderança do grupo 20. Na quarta-feira, às 16h, o Leão encara o Paulista. O empate já assegura a primeira colocação. Antes, às 14h, São José-RS e Red Bull Brasil definem qual time fica com a segunda vaga da chave.

