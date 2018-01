O escudo do Avaí acompanha o do Genus, em uniforme lançado pelo clube de Rondônia. Os dois clubes firmaram parceria ainda no ano passado, em novembro, e um dos resultados dela aparece entre as vestes amarela e grená do time de Porto Velho, capital do estado. A equipe tem um título estadual, o Rondoniense de 2015.

O Leão tem relação com Rondônia já há alguns anos. O Avaí mantém projeto de escolinhas de futebol no estado. Atletas de destaque da iniciativa eram encaminhados à base azurra. No entanto, o acordo foi estendido ao profissional. Agora, o Leão tende a ceder jogadores.

O Avaí estreia no Catarinense no dia 17, contra o Inter de Lages, na Serra Catarinense. Já o clube irmão joga a primeira partida do Rondoniense no dia 12, em casa, contra o Guajará.

