Jô trabalha com o elenco profissional do Avaí em Águas Mornas

Integrante do elenco do Avaí na pré-temporada em Águas Mornas, o atacante Jô se espelha em um atacante que está a milhares de quilômetros dali: o sueco Zlatan Ibrahimovic. Fã absoluto do jogador do Manchester United, o garoto de 18 anos sonha em fazer como o ídolo, agora entre os profissionais do Leão.

– É meu ídolo no futebol. Gosto dos gols que ele faz. Quero fazer os meus e se forem bonitos iguais os deles será ainda melhor. Sei da responsabilidade, que é grande, e agradeço muito que um clube como o Avaí tenha depositado essa confiança em mim. Sempre que me for solicitado quero corresponder a altura e ajudar a equipe da melhor forma possível. Estou bastante motivado para este ano – afirmou Jô.

Jô está ao lado de outros 29 atletas na pré-temporada, sendo que 16 deles têm passagem pelas categorias de base e outros cinco subiram este ano e ainda possuem idade de sub-20. No grupo profissional, o jovem atacante agradece aos mais experientes pela adaptação.

– Betão, Marquinhos, João Paulo, Alemão… Esses atletas mais experientes me ajudam muito na adaptação e conversam bastante comigo, fico sempre atento e pronto para aprender com eles – disse.

Nesta quinta-feira, o elenco azurra fez trabalhos físicos e depois treino em um gramado sintético no hotel em que está hospedado, em Águas Mornas. A estreia no Estadual é na quarta-feira, às 20h30min, contra o Inter de Lages, fora de casa.

