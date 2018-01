O Avaí enfrenta o Joinville, domingo, às 17h, na Ressacada, na busca da primeira vitória no Campeonato Catarinense 2018. Após a derrota, por 1 a 0, para o Internacional, me Lages, o time comandado por Claudinei Oliveira entrará em campo diante da torcida, pela primeira vez no ano, já com uma leve pressão para fazer o dever de casa. Capitão azurra, Marquinhos alertou o elenco sobre os pontos positivos do JEC.

– O estilo dele (Zimmermann) é de uma equipe de muito contato, que marca forte e leal, com transição rápida. Ele passa transpiração à equipe. Fizeram um time brigador, tem vontade e qualidade. Teremos muita dificuldade pelo início, por eles terem maior entrosamento e característica da equipe. É jogo importante para entrarmos novamente na competição – falou o experiente meia.

Marquinhos volta ao time titular depois de ser poupado em Lages. O meia, porém, não será a única novidade no Leão. Os atacantes Rafinha e Rômulo também estão confirmados entre os titulares contra o JEC. O primeiro teve seu nome regularizado nesta semana. O atraso se deu por se tratar de uma transferência internacional. O segundo tinha sido liberado para ir até o Rio de Janeiro depois do falecimento do avô.

Claudinei Oliveira deve colocar em campo o Avaí com Kozlinsk; Cametá, Betão, Alemão e João Paulo; Judson, Luan e Marquinhos; Rafinha, Rômulo e Maurinho. Neste caso, o meia Martinuccio e os atacantes Luanzinho e Lourenço perdem espaço entre os titulares em relação ao time que iniciou o confronto na Serra, na abertura do Estadual.

