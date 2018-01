O Avaí que começa o Campeonato Catarinense 2018 não será o planejado pelo técnico Claudinei Oliveira para a estreia. A equipe não vai contar com os meias André Moritz e Marquinhos e com o atacante Romulo no duelo das 20h30min desta quarta-feira, contra o Inter de Lages. Tampouco a equipe azurra dispõe do atacante Rafinha para o jogo no Tio Vida.

No último dia de pré-temporada da equipe em Águas Mornas, o treinador colocou em campo a provável formação para o confronto. O Avaí titular teve: Kozlinsk; Cametá, Betão, Alemão e João Paulo; Judson, Luan e Martinuccio; Luanzinho, Lourenço e Maurinho. No início da tarde, a delegação viajou até Lages.

Marquinhos será poupado na estreia. O jogador deve estar em ação na rodada seguinte, contra o Joinville. às 17h de domingo, na Ressacada. Em seu posto atua Martinuccio. Já Moritz fica de fora porque tem três jogos de suspensão por cumprir por causa de uma expulsão da Liga Turca, enquanto defendia o Denizlispor. Luan vai formar a dupla com Judson.

O atacante Romulo, por sua vez, foi liberado para viajar ao Rio de Janeiro. O avô faleceu na segunda-feira. O caso de Rafinha está relacionado ao registro no BID. Sem toda a documentação do atleta que estava no futebol da Tailândia, ele não deve ter condições legais de atuar. Martinuccio ainda não foi registrado, mas o Avaí confia que será vinculado ao clube no Boletim Informativo Diário ainda nesta terça.