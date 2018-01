O Avaí começou a preparação para as competições de 2018 com 32 jogadores no papel, inclusos atletas da base e que disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dentre os atletas está o atacante Maurinho. O atleta havia sido negociado com um clube do Catar, que não cumpriu o acordado, segundo o Leão, e o profissional retorna — é aguardado nesta quinta. Mas os nomes do elenco devem ter mudanças.

O lateral-esquerdo João Paulo acertou a renovação de contrato. Da mesma função, no entanto, Capa tem uma proposta para ir a outro clube do país, além de Lovat estar muito próximo do futebol da Romênia, conforme informações do repórter Matheus Boaventura, da CBN Diário. O Avaí ainda tenta a renovação com o lateral-direito Maicon, que também tem o interesse do Criciúma. Pelo indicativo do início da pré-temporada, nesta quarta-feira, o Leão busca no mercado apenas um jogador, um centroavante.

— A gente está mantendo uma base. Nem todos que queríamos manter, conseguimos, mas é do mercado, não teve como segurar. Buscamos ainda um camisa 9 com mais experiência, acho que falta isso para o nosso grupo. É uma posição difícil de trazer, acertamos ano passado com o Junior Dutra e esperamos ter felicidade também esse ano — disse o treinador Claudinei Oliveira.

Os atletas fazem exames médicos e avaliações físicas até sexta-feira, quando é esperada a chegada do goleiro Rubinho. No sábado, a delegação azurra vai a Águas Mornas para os treinamentos da pré-temporada. O grupo faz pelo menos dois testes durante o período, antes da estreia no Catarinense, dia 17, contra o Internacional, em Lages.

No momento, os jogadores do plantel do Avaí para 2018

(atletas da base em itálico)

Goleiros: Léo Lopes, Kozlinski e Rubinho (apresentação na sexta)

Zagueiros: Aírton, Alemão, Betão, Gustavo, Fabian e Maurício

Laterais: Capa, Guga, Lovat e João Paulo

Volantes: Judson, Luan, Menezes e Lucas de Sá

Meias: André Moritz, Bryan Urueña, Luanzinho, Marquinhos e Martinuccio

Atacantes: Alisson, Devid, Getúlio, Jô, Lourenço, Maurinho, Rafinha, Rômulo, Santarém e Vítor

Leia mais notícias do Avaí