O Avaí está nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde deste domingo, em Jundiaí, o placar do tempo normal com RB Brasil ficou no 1 a 1. Com o empate, a definição foi para as penalidades máximas. No estádio Jayme Cintra, o goleiro Léo Lopes brilhou ao pegar duas cobranças e fazer a equipe avançar com o resultado de 6 a 5 nos pênaltis ante o time paulista.

Agora, o Leão é o único time de Santa Catarina que continua na maior competição nacional de futebol base. O próximo adversário sai do vencedor do confronto entre Corinthians e Ferroviária-SP, que fazem o último jogo da terceira fase, neste domingo. A partida deve ocorrer na terça-feira.

O Leão começou em dificuldade. O RB Brasil armou ataque pelo lado direito e Michel, na tentativa de cortar um cruzamento rasteiro, mandou para as próprias redes, aos 17 minutos. O goleiro Léo Lopes foi o responsável por segurar a derrota mínima e parcial, enquanto os azurras não conseguiam muitas oportunidades para empatar na etapa inicial.

O Avaí voltou mais agressivo do intervalo e foi para cima em busca da igualdade. E ela veio passados 18 minutos do segundo tempo. Rael anotou em chute de fora da área, aproveitando rebatida da defesa. Mas o placar não mexeu mais e a definição do classificado foi transferida aos pênaltis.

Nas cobranças de penalidades máximas, o Leão começou batendo. Rael, Wesley e Vinícius acertaram as cobranças azurras. Santarém perdeu e Alan converteu. Na última batida do RB Brasil, o goleiro Léo Lopes defendeu e mandou a decisão para as cobranças alternadas. Ramon e Caio Paulista converteram e o paredão azurra defendeu a sétima batida da equipe paulista. O 6 a 5 nas penalidades colocou o time catarinense nas oitavas do torneio.

Confira no vídeo a festa dos meninos do Avaí após a classificação.

É o time da raça...



CLASSIFICADO!



Leão Sub-20 vence o @RedBullFutebol nos pênaltis e se classifica para as oitavas da Copinha.



ÚNICO REPRESENTANTE DE SANTA CATARINA.



Respeita que aqui é Avaí! #BaseAvaiana pic.twitter.com/Qy1EjbJ7CJ — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) 14 de janeiro de 2018

