Fora da disputa pela final do Campeonato Catarinense 2018 e bem na Copa do Brasil, o Avaí começou a movimentação para os próximos desafios desta temporada. Nas próximas semanas, o clube tende a intensificar as ações para reforçar o elenco pensando na Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, os jogos da quarta fase do torneio nacional, contra o Goiás, estão no mesmo pacote.

A meta azurra é tentar contar com algum novo nome já no primeiro duelo, marcado para o dia 11, na Ressacada. Até porque a disputa virou o ponto alto da temporada do time até aqui.

— Agora pensar na Copa do Brasil, na Série B. Se não estamos brilhantes no Catarinense, na Copa do Brasil temos a melhor campanha. 100%, com bom saldo de gols. Agora é descansar, ver se vai chegar alguém, porque o Matheus não pode jogar a Copa do Brasil, vamos tentar qualificar um pouco para o jogo com o Goiás e a Série B — disse o técnico Claudinei Oliveira.

O primeiro reforço é Matheus Barbosa, volante que defendeu o Tubarão neste Catarinense e que faz exames médicos no começo desta semana. O clube gostaria de ter o centroavante Maxi Freitas também nestes dias para que seja avaliado e, posteriormente, assine contrato. No entanto, houve um empecilho na chegada do uruguaio anunciado pelo presidente Francisco Battistotti na semana passada.

Segundo o próprio Battistotti, o clube atual de Maxi, o Oriente Petrolero, da Bolívia, pediu compensação financeira pelo empréstimo. O Avaí fez uma contraproposta e aguarda desfecho em breve.

— Na sexta-feira estava tudo certo com o Maxi. No sábado, apareceu imprevisto. Mandei a nova proposta, o atleta quer vir para cá. Ele até vai abrir mão de um valor que receberia aqui para ajudar na negociação — explicou o presidente azurra.

