O Avaí não passou do primeiro jogo na Copa do Brasil sub-20. Na noite desta quinta-feira, o Leão perdeu para o Vasco e deixa o torneio nacional. Jogando na Ressacada, a equipe da casa saiu na frente com menos de um minuto. No entanto, tomou a virada ainda no primeiro tempo e terminou a partida com revés por 4 a 1. Como o resultado com mais de dois gols de vantagem, pelo regulamento, o time carioca avança e ainda eliminou a partida de volta.

O Avaí abriu o placar com apenas 45 segundos de jogo, com gol de Jô. No entanto, ainda no primeiro tempo, o time visitante conseguiu a virada. Marrony deixou tudo igual aos 24 e Maresche fez o segundo tento vascaíno aos 40. Para piorar para o Leão, logo em seguida, ofreu dois golpes duros. Desperdiçou cobrança de pênalti, com Wesley, e ainda teve o lateral-direito Felipe foi expulso pelo segundo cartão amarelo.

Depois de 20 minutos de poucas chances na etapa complementar, o Vasco aumentou a fatura. Marrony marcou mais dois gols, aos 35 e aos 37, e fez com que o time azurra fosse eliminado do torneio nacional. No ano passado, o Avaí foi eliminado nas semifinais para o Flamengo.

