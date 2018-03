O Avaí tem mais um compromisso pelo Campeonato Catarinense 2018 e depois poderá estar completamente voltado para a Copa do Brasil. O Leão encara a Chapecoense às 16h de domingo e depois vai se voltar à preparação ao confronto pela quarta fase do torneio nacional. Para o técnico Claudinei Oliveira, o empate em 0 a 0 com o Brusque na noite de quarta-feira, na penúltima rodada do Estadual, serviu para observar jogadores e constatar: é necessário elevar o nível das atuações.

— Esperávamos uma produção melhor da equipe. Procuramos focar os atletas para fazerem boa partida. Mas era jogo que vale praticamente nada, então fica difícil. Foi chance do Alisson jogar, oportunidade para o Cametá, a estreia do Beltran... Usamos esses jogos para dar chances e acho que foi uma partida tecnicamente ruim nossa, a pior no campeonato. Temos de melhorar a produção porque a Copa do Brasil está se aproximando. Precisamos deixar uma boa impressão em casa contra a Chapecoense (domingo) para depois enfrentar o Goiás — disse o treinador após a partida na Ressacada.

Claudinei Oliveira não escondeu o incômodo por resultados melhores no Catarinense. No entanto, se satisfaz com o que a equipe tem conquistado na Copa do Brasil. Estar na quarta fase do torneio representou mais de R$ 4 milhões e vira meta do Avaí neste momento da temporada.

— Se não dá para ter tudo, entre final do Catarinense e avançar na Copa do Brasil, que garante o salário em dia, preferimos a Copa do Brasil. Neste ano apostamos nos meninos, e não investimos para nadar de braçada no Catarinense. Não tem terra arrasada. Tem time refazendo elenco e não estamos tão errados. Vamos fazer ajustes, chegadas pontuais, mas nada terrível, apenas ajustes.

O fim do Leão nesta edição do Estadual será às 16h de domingo. O time recebe a Chapecoense na Ressacada. Os jogos com o Goiás estão marcados para o dia 11, na casa azurra, e 18.

