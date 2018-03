O Avaí empatou com o Brusque, em 0 a 0, e tem mais um jogo para concluir a participação no Campeonato Catarinense 2018. No entanto, o Leão tem suas atenções voltadas para a Copa do Brasil. Foi o que demonstrou o zagueiro Betão após a igualdade sem gols na Ressacada, na noite desta quarta-feira. O time vai encarar o Goiás nos dias 11 e 18 de abril, pela quarta rodada do torneio nacional.

O defensor, um dos líderes do elenco, pede atenção total ao seu time para o duelo antes os esmeraldinos.

- Durante uns jogos fizemos bons momentos e depois estivemos abaixo. No Catarinense não pode haver essa oscilação. E temos de mudar a postura para avançar de fase na Copa do Brasil. Não podemos oscilar tanto na partida. Em copa, tem que ser concentração máxima, porque gol define classificação — disse Betão.

O primeiro duelo com o Goiás é na Ressacada. Antes, também no estádio azurra, o Leão encerra a participação no Estadual às 16h de domingo, contra a Chapecoense.

Confira a tabela do Catarinense 2018

Leia mais notícias sobre o Catarinense 2018