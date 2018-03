Rubinho (à direita) tem ficado apenas como opção no banco de reservas do Leão

A apresentação oficial foi no dia 9 de janeiro, quando o Avaí iniciava a sua pré-temporada em Águas Mornas. O nome de Rubinho chegou forte, com expectativa de logo se firmar como titular e defender a meta azurra na temporada. Mas os quilos a mais e a contratação de Aranha mudaram o "rumo natural das coisas".

Após o empate sem gols com o Brusque, quarta-feira, o técnico Claudinei Oliveira, enfim, confirmou que o goleiro que por quatro anos defendeu a Juventus, e que foi reserva de Buffon, irá ser titular do Leão.

_ Uma das coisas que a gente imagina é promover a estreia do Rubinho. O Aranha tá com pancada na coxa. Se correr na normalidade, vamos promover a estreia dele, ver como responde. O torcedor quer conhecer, dar ritmo a ele. Uma das coisas que pensamos é aproveitá-lo. É uma ideia, há jogadores que pretendemos observar. Vamos ver o pós-jogo e vamos montar equipe com calma — disse Claudinei, que também foi goleiro, na entrevista coletiva.

A partida será a última do Leão no Estadual, contra a Chapecoense, às 16h, na Ressacada _ com transmissão da NSC TV.

Rubinho ainda não atuou, mas já foi relacionado para quatro partidas neste Catarinense e uma vez na Copa do Brasil. A primeira foi o clássico no Orlando Scarpelli, em que pode ver do banco a importância do jogo para os clubes.

Jogos em que foi relacionado

13ª Rodada

Figueirense 1 x 1 Avaí

15ª Rodada

Avaí 1 x 2 Criciúma

16ª Rodada

Tubarão 2 x 1 Avaí

17ª Rodada

Avaí 0 x 0 Brusque

Copa do Brasil

Avaí 1 x 0 Fluminense

