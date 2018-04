Longe do clima de decisão, Avaí e Chapecoense duelam com outras pretensões neste domingo, às 16h, na Ressacada. Na final do Estadual, a Chape tenta manter a boa fase e para chegar embalada diante do Figueirense. Do outro lado, o Leão fará ajustes visando dura sequência da temporada, quando terá jogo importante frente ao Goiás pela Copa do Brasil.

Sem o peso da necessidade de vencer, o técnico Claudinei Oliveira vai avaliar os jogadores do elenco azurra que não tiveram tantas oportunidades. Assim, o goleiro Rubinho, que ainda não atuou, deve ser titular na vaga de Aranha. O comandante não deu pistas sobres quais outras observações pretende fazer no Avaí pensando no restante do ano, quando o principal objetivo é recolocar o clube na elite.

Do outro lado, Gilson Kleina trata a partida como clássico e, por isso, prega respeito ao Avaí. Mas nem por isso o comandante da Chapecoense deixa de pensar no confronto que vale a taça do Catarinense, no caso o terceiro título seguido para o time do Oeste. A tendência é que o Verdão tenha muitas mudanças, dando oportunidade para quem não tem entrado para ter todos os titulares descansados na grande final.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ: Rubinho; Cametá, Alemão (Airton), Betão (Fabian) e João Paulo; Lucas de Sá, Marcinho e Marquinhos; Luanzinho, Rafinha (Martinuccio) e Beltrán. Técnico: Claudinei Oliveira.

CHAPECOENSE: Ivan; Kendy, Douglas, Luiz Otávio e Vinícius Freitas; Márcio Araújo, Nenén e Alan Ruschel; Júnior Santos, Vinícius e Bruno Silva. Técnico: Gilson Kleina.

ARBITRAGEM: Charly Wendy Straub Deretti, auxiliado por Maíra Americano Labes e Elen Carolin Portal Sieglitz.

HORÁRIO: às 16h deste domingo.

LOCAL: Ressacada, em Florianópolis.

Confira a tabela do Catarinense 2018

Leia mais notícias sobre o Catarinense 2018