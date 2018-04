Terminado o jogo contra o Avaí neste domingo, a Chapecoense concentra suas energias na final do Campeonato Catarinense 2018, no próximo domingo, em jogo único contra o Figueirense na Arena Condá. Ciente da importância de os jogadores estarem focados na partida já que não haverá a segunda partida, o técnico Gilson Kleina diz confiar no grupo e enxergar dentro da equipe atletas preparados para a final:

— Temos que manter o foco. Vamos enfrentar uma equipe de tradição, que tem sua qualidade. Mas espero que nossa equipe esteja no seu dia, com a energia da torcida, que é diferenciada. E nessas horas entra equilíbrio emocional, organização da equipe, valores técnicos. Temos jogadores capacitados para essas grandezas. Estamos a um passo do título, e é um passo que espero que a gente continue no rumo para manter a hegemonia (da Chape no Catarinense).

Para o técnica, a equipe está 90% encaixada. No jogo contra o Avaí, poucos titulares foram utilizados, enquanto grande parte do grupo ficou em Chapecó treinando de olho no jogo de domingo que vem. Nesta segunda-feira a comissão técnica do Verdão fará reunião para definir o planejamento da semana.

— Nossa torcida joga junto, espero toda nossa vontade de retribuir isso com vitória aliada ao título. Que a gente jogue com a alma guerreira da Chape — pediu o técnico durante a entrevista após o empate com o Avaí.