O Avaí está prestes a começar o returno da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de quatro empates em sequência, o Leão espera iniciar a segunda metade da competição com vitória. Para isso, terá o retorno de um jogador importante. Após cumprir suspensão diante da Ponte Preta, Judson volta à equipe que vai encarar o Vila Nova às 19h15min desta terça-feira. No G-4, em quarto, o time visitante tem um ponto a mais. Portanto, vitória na Ressacada pode reconduzir a equipe azurra à zona de acesso.

— A gente vê que a Série B é bem disputada. Há pouco tempo o 10º estava a um ponto do G-4. Contra o Vila Nova é jogo de seis pontos. Se vencermos, entramos no G-4. Mas é jogo após jogo. Esses empates nos fez cair posições, mas ainda assim estamos próximos. Agora é focar nesta partida, dar o melhor para sairmos com a vitória e entrarmos no G-4 novamente — disse o volante, em entrevista coletiva.

A vitória tem peso para o Avaí para ganhar confiança na competição. Além de quatro empates em sequência (Atlético-GO, Fortaleza, CSA e Ponte Preta), a equipe azurra não venceu os últimos quatro compromissos na Ressacada. Para o volante, é preciso deixar a pressão causada por este retrospecto de lado.

— Acho que ansiedade resume. Ficamos ansiosos por ganhar em casa e sentimos pressa de marcar, quer chegar logo aos três pontos. O torcedor tem direito de vaiar se não conseguirmos o resultado. Passa pela ansiedade e esperamos controlar isso bem para conquistar o resultado positivo — apontou.

Sem muito tempo para treinar, uma vez que a delegação desembarcou da viagem para o último jogo na noite de domingo, o técnico Geninho teve apenas um treinamento para preparar o time ao duelo desta terça-feira. Além de Judson, o meia André Moritz também volta a ficar disponível após cumprir suspensão. O centroavante Rodrigão é dúvida, e vai ser submetido a exames médicos.

