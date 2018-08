O Avaí tem uma chance de ouro na noite desta terça-feira: começar o returno com moral, entrar no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro e, de quebra, melhorar o desempenho como mandante na competição - fator que pode fazer a diferença no fim do ano para atingir a meta do acesso. O único problema é que o adversário tem objetivos semelhantes. Terceiro colocado, o Vila Nova entra no Estádio da Ressacada, às 19h15min, escorado numa boa campanha, que tem na defesa o seu ponto forte.

Enquanto o Leão tem grandes problemas quando atua dentro de casa, o Tigre de Goiás não se intimida longe de seus domínios. No primeiro turno, a campanha avaiana é digna de Z-4 como mandante, com o quarto pior desempenho, conquistando apenas 11 dos 27 pontos disputados na Ressacada. Por outro lado, o Vila Nova ostenta a marca de ser o terceiro visitante mais indigesto, com cinco vitórias e um empate obtidos em 10 jogos fora.

- Temos criado oportunidades, mas não temos concluído com êxito. É preciso melhorar em casa e voltar a vencer. Nunca faltou determinação e vontade para vencer aqui. A gente se empenha e busca as vitórias também fora, mas em casa tem que ser nosso caldeirão. Se nós tivéssemos melhor campanha na Ressacada, seríamos um dos líderes - reconhece o volante Judson, que retorna ao esquadrão azurra após cumprir suspensão.

Furar retranca é a grande missão

Após empatar as últimas quatro partidas, o Avaí precisa da vitória para voltar a subir na tabela de classificação, já que os pontos desperdiçados no caminho derrubaram a equipe para o sétimo lugar. No entanto, a dificuldade será grande, já que o Vila Nova tem, ao lado do líder Fortaleza, a melhor defesa da Série B, com apenas 13 gols sofridos em 19 jogos. Mas o Leão confia no seu ataque, o terceiro melhor da competição (27 anotados) para ter êxito.

- A gente vê que a Série B é bem disputada. Há pouco tempo, o 10º estava a um ponto do G-4. Contra o Vila Nova, é jogo de seis pontos. Se vencer, a gente entra no G-4. Mas é jogo após jogo. Esses empates nos fez cair posições, mas ainda assim estamos próximos. Agora é focar neste jogo, dar o melhor - enfatizou o meio-campista.

No Avaí, a principal dúvida é sobre a presença do atacante Rodrigão, que sentiu a coxa no jogo contra a Ponte e ontem foi diagnosticado pelo departamento médico. Por outro lado, o técnico Geninho pode contar com dois retornos de suspensão. Além de Judson, André Moritz volta a ficar à disposição.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ

Aranha; Betão, Marquinhos e Airton; Guga, Judson, Renato, André Moritz (Marquinhos) e Capa; Romulo e Rodrigão (Beltrán). Técnico: Geninho.

VILA NOVA

Mateus Pasinato; Maguinho, Wesley Matos, Diego Giaretta e Gastón Filgueira; Moacir, Wellington Reis, Mateus Anderson, Alan Mineiro e Vinícius Leite; Alex Henrique. Técnico: Hemerson Maria.

ARBITRAGEM: Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Luiz Regazone e Thiago Magalhães (trio do RJ).

DATA E HORA: às 19h15min deste terça-feira.

LOCAL: Estádio da Ressacada, em Florianópolis.

