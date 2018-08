Terminou a seca do Avaí na Ressacada. Na noite desta terça-feira, Guga bateu escanteio, Rodrigão usou a cabeça e a rede balançou uma única vez. Vitória mínima, mas suficiente: o 1 a 0 sobre o Vila Nova acaba com o que afligia o Leão. O time vinha de quatro jogos seguidos sem triunfo como mandante. Resultado positivo para começar uma nova história no returno da Série B do Campeonato Brasileiro e com retorno ao G-4.

O primeiro jogo fora de casa no returno para o Leão será na terça-feira seguinte. Às 19h15min, o time azul e branco encara o Brasil-RS no Bento Freitas. Já o Vila Nova joga como mandante, no mesmo dia, contra o CRB no Serra Dourada.

Novo turno, novo esquema. O técnico Geninho desfez a formação com três zagueiros e armou o Avaí na tentativa de mais ofensividade em casa, e com o meia Marquinhos. Desde o dia 1º de abril, o empate em 2 a 2 com a Chapecoense na Ressacada pelo Catarinense, M10 não começava uma partida pelo Leão. Jogando mais atrás que o torcedor se habituou a vê-lo, o Galego criou a primeira grande oportunidade do time da casa. Aos nove minutos, fez o lançamento de trás da risca do meio de campo que encontrou Renato em disparada dentro da área. O camisa 19 desviou e a bola parou na trave. O time azurra tinha iniciativa e finalizava sem muito perigo.

O único lance dos visitantes na etapa inicial foi aos 22, quando Vinícius Leite arrumou espaço e bateu rasteiro, no canto. Aranha conferiu a bola triscar a trave e sair. Na sequência, foi o goleiro Mateus Pasinato evitou a abertura de placar por parte do Leão. Foram duas defesas seguidas: um milagre na cabeçada de Marquinhos e um tapa no rebote chutado por Luan Pereira (Luanzinho), que entrou no minuto anterior na vaga de Romulo, lesionado. Depois deste momento, a partida esfriou com as faltas dos dois lados. Foi assim também no retorno do intervalo.

Até que André Moritz mandou chute forte da intermediária, aos 16, que tirou lasca do poste. O time goiano respondeu três minutos depois com a batida de longe de Alan Mineiro que fez Aranha se esticar todo para espalmar. Luan Pereira quase fez um golaço na sequência. Depois de Pasinato espantar bola alçada, o jovem azurra mandou de bicicleta da risca da grande área e obrigar o goleiro tocar para fora com as pontas dos dedos. No entanto, por mais que o arqueiro se esticasse não conseguiria evitar o gol que sacramentou o fim do jejum azurra na Ressacada.

Em momento de muita pressão do Leão, a rede balançou após batida de escanteio. Guga botou na medida para Rodrigão saltar com o queixo no ombro, girar o pescoço e partir em disparada para comemorar a vitória após quatro jogos seguidos sem triunfo como mandante. Então Geninho tirou M10 e botou o zagueiro Marquinhos Silva para fortalecer a defesa e segurar o tão esperado resultado positivo.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ

Aranha; Guga, Airton, Betão e Capa; Judson, André Moritz, Renato (Lourenço) e Marquinhos (Marquinhos Silva); Romulo (Luan Pereira) e Rodrigão. Técnico: Geninho.

VILA NOVA

Mateus Pasinato; Maguinho, Wesley Matos, Giaretta e Gastón Filgueira; Moacir, Wellington Reis (Reis), Mateus Anderson (Elias), Alan Mineiro e Vinícius Leite; Alex Henrique (Anderson Cavalo). Técnico: Hemerson Maria.

GOLS: Rodrigão, aos 34 do segundo tempo (A).

CARTÕES AMARELOS: André Moritz, Betão e Marquinhos Silva (A). Alan Mineiro e Wesley Matos (V).

ARBITRAGEM: Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Luiz Regazone e Thiago Magalhães (trio do RJ).

BORDERÔ: 3773 torcedores, para uma renda de R$ 76.074.

LOCAL: Estádio da Ressacada, em Florianópolis.

